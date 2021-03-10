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Довідка про COVID-вакцинацію для подорожей видаватиметься безкоштовно, - Ляшко

Новость на русском → Україна, Середа 10 березня 2021 11:05
Довідка про COVID-вакцинацію для подорожей видаватиметься безкоштовно, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Українці в найближчому майбутньому зможуть безкоштовно отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації від COVID-19 для перетину кордону, якщо така вимога буде запроваджена якоюсь країною.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив головний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко.

Як відзначив урядовець, довідка буде видаватися безплатно після дворазового введення вакцини.

"Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму та вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І поки жодних інших паспортів ми не впроваджуємо", - пояснив головний санітарний лікар.

Відзначимо, в Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їхнім власникам більше можливостей у звичайному житті. Про те, з якими проблемами стикається ця ініціатива і чого чекати від неї українцям читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я виступила на підтримку запровадження сертифікатів про вакцинацію проти COVID. Але водночас підкреслюється, що ці документи не повинні призвести до обмежень у пересуванні людей.

До цього стало відомо, що Китай запустив цифровий сертифікат щеплення від COVID-19 для своїх громадян, які планують закордонні поїздки.

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