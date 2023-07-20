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Дела Майдана: двум фигурантам вынесли приговор за пытки и похищение людей

Фото: жители Харькова приговорены к семи годам за похищение и пытки людей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Прокуроры доказали вину двух жителей Харькова в похищении и пытках человека. Они приговорены к 7 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генпрокурора.

Как выяснили следователи, вечером 21 января 2014 возле станции метро "Петровка" в Киеве осуждены вместе с другими лицами, привлеченными руководителем "Оплота", напали на участников "Автомайдана".

Они использовали предметы, предварительно заготовленные для нанесения телесных повреждений.

Харьковчане по ошибке идентифицировали гражданина как участника "Автомайдана". Он был похищен и перемещен в один из автобусов, на которых осужденные утром приехали из Харькова в Киев. Нападавшие вывезли мужчину в лесную местность в районе станции метро "Бориспольская".

В ночь на 22 января 2014 они незаконно удерживали пострадавшего в палатке. Руководитель "Оплота" лично его пытал, мучил и применял другие насильственные действия с целью получения информации об обстоятельствах организации и деятельности "Автомайдана".

Из-за нахождения и укрывательства подозреваемых на территории РФ, судебное разбирательство по ним осуществлялось по специальной заочной процедуре.

Справка

"Оплот" – незаконное вооруженное формирование 1-го армейского корпуса РФ. Формально находится в ведении террористической организации "ДНР". Группировка сформировалась в Харькове в январе 2014 года, как одна из организаций "Антимайдана" на основе бойцовского клуба "Оплот" Евгения Жилина.

Ранее РБК-Украина сообщало, Дарницкий районный суд Киева приговорил к 8 годам тюрьмы организатора титушек Юрия Крысина за похищение и пытки активистов Евромайдана. Ранее он был приговорен к 5 годам за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

ранее Крисина освободили от уголовной ответственности по трем статьям в связи с истечением срока давности.

В 2019 году Верховный суд Украины оставил в силе приговор , согласно которому он отбывает срок за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

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АвтомайданОфис Генпрокурора