"Суд принял решение об осуществлении специального судебного производства - in absentia в отношении бывших министра внутренних дел Украины, одного из его заместителей и эксдиректора Департамента материального обеспечения МВД Украины. Это позволит провести судебное разбирательство и принять окончательное решение без участия обвиняемых", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что бывшие правоохранители в январе 2014 года организовали поставки для вооружения подразделений МВД Украины специальных средств - более 13 тысяч гранат производства Российской Федерации.

Указано, что в дальнейшем обвиняемые организовали применение этих спецсредств, не состоявших на вооружении МВД Украины, работниками подразделений внутренних дел против митингующих 18 и 19 февраля 2014 года в Киеве на Майдане.

В результате причинены телесные повреждения 127 лицам.

В настоящее время по ходатайству стороны обвинения судом принято решение о передаче части этих гранат, не применявшихся к митингующим, а именно Нацполиции для сдерживания военной агрессии РФ.

Также прокуроры выдвинули дополнительное обвинение другому бывшему заместителю Министра внутренних дел Украины, в отношении которого судебное производство продолжается с 2015 года.

В частности, экс-чиновник, участвовавший в принятии Кабмином постановлений, разрешавших использование российских специальных средств, обвиняется в пособничестве работникам правоохранительных органов в причинении некоторым чеснокам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести.

Ему также инкриминировано пособничество работникам правоохранительных органов в незаконном препятствии проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций, совершенном должностным лицом с применением физического насилия и по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340;ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.365;ч.5 ст.27, ч.2 ст.121 УКУ).

Напомним, недавно экс-командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" Львовской области вручили еще одно подозрение в рамках дела о разгоне протестующих на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.

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