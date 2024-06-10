Дела Майдана и Коломойского. Эксперт указал на двойные стандарты судей в "сроках давности"

Несколько недель назад Шевченковский суд столицы закрыл дело по разгону мирных участников Евромайдана в 2013 году. Причина - истечение срока давности. Вместе с тем дело Игоря Коломойского того же 2013 года, где он подозревается в фиктивных платежах на счет "Приватбанка", продолжает держаться в активном состоянии.

При этом эти дела рассматривает тот же судья. С подозреваемых по делу с разгона Евромайдана сняли все обвинения и отменили арест с их имущества, отмечает политтехнолог.

К примеру, прежнее имущество Януковича, Азарова и Пшонки было продано еще в 2015 году. То есть определенные ресурсы для того, чтобы держать дело Коломойского на плаву, а вот национально важно дело похоронили.

При этом, как отмечает эксперт, за дело Коломойского, не закрытое, а как раз открытое из-за истечения сроков давности, буквально за месяц до дедлайна, - у нас "гарантированно спросит минимум международный суд по правам человека, а вероятно и не он один".

"Через две недели после начала расследования детективы БЭБ собирают кое-как первое подозрение и отправляют Коломойского в СИЗО. Наскоро лепеного подозрения хватило на те же две недели, после чего она развалилась с концами. Пришлось БЭБ собирать второе подозрение - о пропавших 5,7 млрд грн наличных" из "Привата" в период Революции достоинства. 12 грузовиков наличных, которых никто не видел, ни один аудит исчезновения не обнаружил, никакие годовые отчеты не зафиксировали в течение 10 лет", - пишет он.

По его словам, следствие держит фигуранта в СИЗО, обходясь без доказательств, фактов и даже без документов. Кроме того, прямо игнорируются показания аудиторов и менеджмента о том, что ничего подобного не было зафиксировано.

По словам эксперта, судьям не помешал ни срок давности, ни то, что виновники почти 20 лет назад были успешно найдены, осуждены и выпущены после отсидки, а кто-то уже и похоронен после смерти от старости и болезней.

Вместе с тем эксперт убежден: в Украине необходимо строить рабочую независимую судебную систему и возможно в этом, как раз и поможет "дело Коломойского".

"Когда даже при очень "аргументированной просьбе" у судей не останется инструментов для поддержки дел в активном состоянии, адвокаты (Коломойского, - ред.) выиграют международный суд или несколько и наши суды начнут хоть немного трясти хотя бы извне", - отметил Голобуцкий.