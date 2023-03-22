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Дела Майдана: экс-командир "Беркута" получил подозрение в организации теракта

Фото: экс-командир "Беркута" получил подозрение в организации теракта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД во Львовской области в организации теракта и умышленных убийствах участников акций протеста в феврале 2014 года на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что фигурант, выполняя явно преступный приказ руководства Министерства внутренних дел и ГУМВД в Киеве, для устрашения населения организовал совершение подчиненными сотрудниками теракта. Его целью было воспрепятствовать массовому движению митингующих с Майдана Независимости к Верховной Раде. Протестующие планировали публично выразить поддержку голосованию нардепов за возвращение в Конституцию 2004 года, что предусматривало ограничение полномочий президента.

Тогда бывший милиционер обеспечил без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства неизбирательное применение подчиненными сотрудниками "Беркута" специальных средств и огнестрельного оружия.

Такие действия экс-командира батальона "Беркута" привели к убийствам 3 митингующих, нанесению тяжких телесных повреждений 5, средней тяжести - 43, легких - 77.

Мужчине инкриминирована организация, во исполнение явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, незаконного препятствования проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций, умышленных убийств и оконченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких повреждений, совершение теракта.

Напомним, правоохранители закончили расследование дела по обвинению экскомандира киевской роты "Беркут" в массовых расстрелах активистов Майдана.

РБК-Украина сообщало, что сроки давности по части дел, касающиеся разгона студентов на Майдане, истекают в декабре 2023 года.

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