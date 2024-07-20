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SPRAVDI развеяло фейк об убийце Фарион

Фото: Языковед Ирина Фарион (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 20 июля, по сети начали распространять фото вероятного убийцы украинского языковеда Ирины Фарион. Однако данная информация оказалась ложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPRAVDI.

Telegram-каналы распространили фотографию 21-летнего юноши, который мог быть убийцей Фарион.

Однако, по данным Центра стратегических коммуникаций, эта информация оказалась ложной.

 

Напомним, что вчера 19 июля, во Львове было совершено покушение на Ирину Фарион. Выстрел был направлен прямо в голову, после чего языковед доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Врачи сделали операцию и поместили Фарион под аппарат ИВЛ, однако незадолго после этого Фарион умерла от полученной травмы.

Детали расследования и все, что известно о покушении на Фарион, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время добавим, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранители рассматривают все версии убийства Фарион, включая "ведущую в Россию".

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Ирина ФарионЛьвов