Дело о гибели помощника Залужного под Киевом. Боеприпасы направили на экспертизу

Спикер раскрыла некоторые обстоятельства смертельного инцидента, известные на данный момент.

В подарке были боеприпасы

"Взорвавшаяся граната была подарком. У нас уже есть показания личности, подарившей этот "презент". Он был в виде коробки. Внутри находилась бутылка алкоголя и 6 гранат", - объяснила она.

Рева добавила, что процессуальный статус гражданина, который сделал 39-летнему Частякову такой подарок, еще не определен в рамках расследования дела.

"Он подарил эти гранаты, отметив, что гранаты действительно боевые, чтобы он (Частяков - ред.) обратил на это внимание. Но, к сожалению, эти слова всерьез не воспринял погибший, и имеем такую ужасную трагедию", - рассказала представитель Нацполиции.

По ее словам, следователи работали на месте происшествия всю ночь, и были изъяты соответствующие предметы, внешне похожие на гранаты.

"Их направят на экспертизу, чтобы установить, что это за боеприпасы", - говорит Рева.

В дальнейшем правоохранители установят пути поступления этих боеприпасов, и в каких обстоятельствах они были переданы другим лицам.

Основная версия

"То есть это большой комплекс мер, следственных действий, чтобы установить случившееся", - сказала она.

При этом Рева обратила внимание, что по той информации, которая собрана сейчас, в полиции могут утверждать о несчастном случае.

"Именно неосторожное обращение с боеприпасами", - подчеркивает спикер.

Возможен ли "российский след"?

Также в Нацполиции не исключают иные версии в этом деле, рассказала Рева, отвечая на вопрос ведущих о вероятности наличия "российского следа".

"По состоянию на данный момент полиция расследует уголовное производство по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами. Но не исключено, что это дело будет переквалифицировано в соответствии с собранными доказательствами", - отметила спикер.

Гибель помощника Залужного

Напомним, вечером 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. Его 13-летний сын получил тяжелые ранения.

Полиция прибыла на место происшествия. При этом открыто уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.

Сам Залужный уже отреагировал на гибель своего помощника, заявив, что Частяков погиб в день своего рождения - в одном из подарков сработало взрывное устройство.

Все детали трагедии можете узнать в материале РБК-Украина.