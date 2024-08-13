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Мечтал о смерти министра. СБУ обнародовала прослушку задержанного зама Галущенко

Фото: Александр Хейло (mev.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные разговоры фигурантов дела о большой коррупционной схеме. Одним из подозреваемых является бывший заместитель министра энергетики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители не называют имя экс-заместителя министра энергетики, но очевидно, что речь идет об Александре Хейло. Вчера, 12 августа, решение о его увольнении принял Кабмин. 

На записях разговоров, обнародованных СБУ, бывший заместитель министра энергетики обсуждает условия получения взятки, механизм передачи взятки и распределение средств между ним и сообщниками. Также фигуранты мечтают о том, чтобы в командировке в Харьков был "взорван" министр энергетики.

"Министр сегодня едет в Харьков. Может, там его где-нибудь взорвут? Он в Харьков едет, потом это падаль возвращается, а потом едет в Одессу", - говорит фигурант дела.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 12 августа, стало известно, что украинские правоохранители подозревают во взяточничестве заместителя министра энергетики. Он мог организовать коррупционную схему. По данным СБУ в разоблачении зама способствовал действующий министр энергетики Герман Галущенко.

В рамках схемы фигурант вместе со своими сообщниками требовал у руководителей госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна 500 тысяч долларов взамен на передачу уникального горнодобывающего оборудования из шахт прифронтового района Донецкой области.

Через несколько часов после того, как эта информация стала публичной, Кабмин принял решение уволить заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло.

Также вчера ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 250 млн гривен.

При этом сегодня, 13 августа, меру пресечения избрали двум фигурантам дела. Одного из них поместили под домашний арест, а другого - в СИЗО с возможностью внести залог в размере 7 млн гривен.

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