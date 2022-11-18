Потребление резко выросло. Киевлян просят экономно пользоваться обогревателями

"Сегодняшний день мы начали в уже привычных графиках, но к вечеру НЭК вынужден был давать команду ограничить потребление на 707 МВт", - отметил Коваленко.

По его словам, с одной стороны энергосистема пытается "прийти в себя" после понедельника. С другой стороны, это означает, что киевляне начали резко потреблять электроэнергию. И если бы не ограничение, сети могли бы повредиться еще больше.

"Я очень прошу воздержаться от чрезмерного использования кондиционеров на обогрев или электрообогревателей. Потому что каждые 5 градусов понижения температуры на улице – это +200 МВт потребления электроэнергии. Это роскошь, которую мы сейчас не можем себе позволить. Иначе рискуем оставаться без света на более длительное время", - добавил гендиректор YASNO.