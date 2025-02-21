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Потребители финансовых услуг в Украине остаются незащищенными, - эксперт

Фото: потребители финансовых услуг в Украине остаются незащищенными (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Потребители финансовых услуг в Украине остаются без надлежащей защиты. Оказывается, что нелегальные сервисы могут работать беспрепятственно, а Национальный банк Украины не только не способен этому помешать, но и, похоже, не хочет этого делать.

Об этом заявил журналист Сергей Лямец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Униан".

Он отметил, что на днях НБУ опубликовал официальное решение о нелегальности финансовых сервисов компании BitCapital.

В комментарии на сайте регулятора отмечается, что:

  • НБУ получил более 700 жалоб от пострадавших;

  • люди жаловались на слишком высокие ставки, неправомерные начисления по кредитам, агрессивное взыскание;

  • долгов, непрозрачность условий;

  • BitCapital фактически кредитовала в гривне;

  • Кредиты предоставлялись вне правового поля Украины;

  • BitCapital не имела юридического лица в Украине, хотя заявляла о своей деятельности через английские;

  • компании GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED и/или SOCIAL FINANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP;

  • Кредитование происходило через веб-сайт и мобильное приложение;

  • На сайте не было никакой соответствующей информации;

Ситуация обостряется еще и тем, что НБУ игнорировал многочисленные обращения еще с прошлого года, когда начали поступать жалобы от клиентов. Только 13 января 2025 года Ольга Лобайчук, начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг, дала ответ, который фактически сводился к: "идите в полицию, это не наше дело". Такое отношение к ситуации со стороны регулятора просто шокирует, отметил Лямец.

Это означает, что регулятор не только задержался с реакцией, но и фактически сам устранился от решения проблемы. Вместо того, чтобы оперативно отреагировать на многочисленные жалобы, НБУ просто отказал потребителям в защите. Это можно увидеть на скриншоте ниже, пишет журналист.

Несмотря на формальные предупреждения, представители BitCapital продолжают свою деятельность: они продолжают начислять непонятные проценты и угрожать должникам и их семьям. Сайт BitCapital до сих пор работает, а мошенники продолжают свободно функционировать на финансовом рынке Украины, отметил Лямец. И, несмотря на многочисленные жалобы, ситуация не меняется, пишет эксперт.

 

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