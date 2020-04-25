Спортсменка-красуня: Катя Осадча показала свою нову розвагу на карантині

Катя Осадча, яка нещодавно заінтригувала прихильників підготовкою до суперфіналу шоу Голос країни-10 і показала деталі свого романтичного образу, цього разу порадувала розповіддю про нове хобі під час карантину. Теледіва знайшла для себе корисну розвагу і захопилася грою в бадмінтон.

Українська світська левиця опублікувала в Instagram свої нові "спортивні" знімки та показала, як освоїла ракетку і воланчик. Осадча також не забула і влаштувати невелику фотосесію на галявині.

Певно, партнером для гри для ведучої "Світського життя" став її зірковий чоловік Юрій Горбунов, який також активно стежить за фізичною формою.

"Наша нове розвага на карантині - бадмінтон. Півгодинне азартне кардіо з бігом, стрибками та нахилами забезпечено", - підписала Катя кадри.

Для активної гри телеведуча вибрала легке світле повітряне плаття з дрібним квітковим принтом, а свій спортивний образ доповнила білими кросівками та великими окулярами в тонкій оправі.

Катя Осадча на карантині захопилася грою в бадмінтон (Фото: instagram.com/kosadcha)

Відео: Катя Осадча показала, як грає в бадмінтон

У мережі підписники Осадчої захоплюються образом теледиви та її новим спортивним захоплення.

Виглядаєте суперськи!

Краса яка! Ой ... 100 років не грала. Приєдналася б до вас!

Бажаю вам всього найкращого! Щоб у вас завжди була їжа, здоров'я і щастя!

Ви мені нагадали обкладинку Vogue 1920 р.

Катя! Яка ви красива!

А це прекрасна ідея для мене і мого ледачого племінника!

Надихаюся вами!

Катя, ви чарівні!

Як ви вітер зупинили! Ми навіть в теніс не можемо пограти!

Фото: скрін коментарів instagram.com/kosadcha

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