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У спорткомплексі Львівської області отруїлися 17 дітей

Автор: Марія Кучерявець

В спортивно-оздоровчому комплексі міста Хирів (Львівська область) сталося масове отруєння дітей. До лікарні потрапили 17 неповнолітніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Львівський портал.

"17 серпня близько 22:30 до Самбірської центральної районної лікарні поступили шестеро жителів Кривого року віком 13-15 років з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що діти цього ж дня харчувалися у місцевому спортивно-оздоровчому комплексі "Layar Palace".

Так, медики оцінили стан потерпілих як середньої важкості. Діти скаржилися на підвищення температури тіла, блювоту та діарею.

Однак станом на 06:00 год 18 серпня кількість пацієнтів, які поступили з отруєнням до Самбірської лікарні, зросла до 17 осіб.

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Львовская областьМасове отруєння