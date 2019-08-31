Суцільний позитив! Леся Нікітюк потішила мережу забавним відео

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка досить часто публікує кумедні відеоролики, потішила мережу "прощанням з літом". Знаменитість поділилася курйозним відеороликом з надувною іграшкою і букетами. Відео опубліковано в Instagram-акаунті зірки.

Леся Нікітюк зняла кумедний ролик про прощання з літом під популярну пісню української співачки Софії Ротару.

Леся Никитюк підірвала мережа забавним відео (instagram.com/lesia_nikituk)

В коментарях порахували, що опубліковане відео – одне з кращих, знятих телеведучою:

Леся, клас!!!

Просто чарівна, захоплююся.

Спасибі за яскраві приколи життя

Ой смішна, але класна.

Він що гіпнотизує тебе?

ЛЕСЯ, ТИ ВОГОНЬ.

Леся як завжди в своєму репертуарі.

Ти суцільний позитив!!! Просто клас.

Чарівна.

Купальник - відпад!!!

Леся Нікітюк підірвала мережа забавним відео (скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в бікіні схвилювала мережа апетитними формами.