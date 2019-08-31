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Суцільний позитив! Леся Нікітюк потішила мережу забавним відео

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Леся Нікітюк станцювала кумедний танець під пісню Софії Ротару

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка досить часто публікує кумедні відеоролики, потішила мережу "прощанням з літом". Знаменитість поділилася курйозним відеороликом з надувною іграшкою і букетами. Відео опубліковано в Instagram-акаунті зірки.

Леся Нікітюк зняла кумедний ролик про прощання з літом під популярну пісню української співачки Софії Ротару.

Леся Никитюк підірвала мережа забавним відео (instagram.com/lesia_nikituk)

В коментарях порахували, що опубліковане відео – одне з кращих, знятих телеведучою:

  • Леся, клас!!!
  • Просто чарівна, захоплююся.
  • Спасибі за яскраві приколи життя
  • Ой смішна, але класна.
  • Він що гіпнотизує тебе?
  • ЛЕСЯ, ТИ ВОГОНЬ.
  • Леся як завжди в своєму репертуарі.
  • Ти суцільний позитив!!! Просто клас.
  • Чарівна.
  • Купальник - відпад!!!

Леся Нікітюк підірвала мережа забавним відео (скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в бікіні схвилювала мережа апетитними формами.

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