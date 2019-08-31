Суцільний позитив! Леся Нікітюк потішила мережу забавним відео

Леся Нікітюк станцювала кумедний танець під пісню Софії Ротару
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка досить часто публікує кумедні відеоролики, потішила мережу "прощанням з літом". Знаменитість поділилася курйозним відеороликом з надувною іграшкою і букетами. Відео опубліковано в Instagram-акаунті зірки.
Леся Нікітюк зняла кумедний ролик про прощання з літом під популярну пісню української співачки Софії Ротару.
Леся Никитюк підірвала мережа забавним відео (instagram.com/lesia_nikituk)
В коментарях порахували, що опубліковане відео – одне з кращих, знятих телеведучою:
Леся Нікітюк підірвала мережа забавним відео (скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в бікіні схвилювала мережа апетитними формами.