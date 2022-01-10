RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Спланував теракти в Одесі. СБУ затримала агента спецслужб Росії

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці викрили та затримали агента російської військової розвідки. Затриманий спланував серію терактів в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Затриманий агент повинен був розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Одеській області шляхом диверсій та терактів. Агента затримали, коли він вербував виконавця для майбутнього теракту: підпалу військової техніки.

"Агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки", - встановили в СБУ.

Одним із завдань агента, про яке дізналася СБУ, була організація підпалу військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року. Також він облив пам’ятник загиблим у війні з РФ українцям.

"Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області", - розповіли в СБУ.

Російські спецслужби хотіли завдяки діям затриманого агента здійснювати інформаційний та психологічний тиск, вдаючи нібито наявність проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв в Одеській області.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні теракту. Агент вже перебуває під вартою, а правоохоронці шукають інших можливих причетних до його діяльності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниОдесаТерактРосійська Федерація