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Спланував теракти в Одесі. СБУ затримала агента спецслужб Росії

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Одеса, Понеділок 10 січня 2022 16:41
Спланував теракти в Одесі. СБУ затримала агента спецслужб Росії Фото: СБУ затримала в Одесі агента спецслужб Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці викрили та затримали агента російської військової розвідки. Затриманий спланував серію терактів в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Затриманий агент повинен був розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Одеській області шляхом диверсій та терактів. Агента затримали, коли він вербував виконавця для майбутнього теракту: підпалу військової техніки.

"Агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки", - встановили в СБУ.

Одним із завдань агента, про яке дізналася СБУ, була організація підпалу військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року. Також він облив пам’ятник загиблим у війні з РФ українцям.

"Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області", - розповіли в СБУ.

Російські спецслужби хотіли завдяки діям затриманого агента здійснювати інформаційний та психологічний тиск, вдаючи нібито наявність проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв в Одеській області.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні теракту. Агент вже перебуває під вартою, а правоохоронці шукають інших можливих причетних до його діяльності.

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