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Сотрудник "Здоровья" Камиль Керимов стал бронзовым чемпионом мира по вольной борьбе U23

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Вторник 25 октября 2022 20:25
Сотрудник "Здоровья" Камиль Керимов стал бронзовым чемпионом мира по вольной борьбе U23 Фото: сотрудник "Здоровья" Камиль Керимов стал бронзовым чемпионом мира по вольной борьбе U23 (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Накануне завершился шестой соревновательный день чемпионата мира U-23 по спортивной борьбе (греко-римская, свободная и женская) в Понтеведре (Испания). Борец Камиль Керимов, работающий в фармкомпании "Здоровье", завоевал бронзу на чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В первой схватке Камиль блестяще победил призера Пан-американского чемпионата среди юниоров и призера юношеских Олимпийских Игр из Колумбии. В малом финале украинский борец одолел чемпиона юношеских Олимпийских Игр и призера чемпионатов Европы U23 и среди юниоров Георга Гегелашвили.

Мужская сборная Украины по вольной борьбе завершила соревнования на Чемпионате с 4 бронзовыми медалями и заняла четвертое общекомандное место: Эрик Арушанян (до 65 кг), Василий Сова (до 97 кг), Вадим Куриленко (до 74 кг), Камиль Керимов (до 57 кг) ).

Одним из тренеров, готовивших мужскую сборную Украины по вольной борьбе U23, был работник фармацевтической компании "Здоровье" Вадим Заурбекович Тасоев – заслуженный мастер спорта, старший тренер Национальной сборной Украины по вольной борьбе.

Фармацевтическая компания "Здоровье" уже много лет поддерживает перспективных спортсменов: закупает экипировку, спортивное питание, витамины, а также оплачивает соревнования. Помимо помощи в подготовке выплачиваются премии за призовые места в турнирах.

"Наша поддержка дает молодым спортсменам возможность участвовать в международных чемпионатах, профессионально развиваться и добиваться побед. В нашей стране много талантливых спортсменов, мы ими гордимся. Будем поддерживать их и в дальнейшем, несмотря на сложившуюся ситуацию в стране. Уверен, что с такой волей к этому. победы, трудолюбием и силой характера, Камиль Керимов еще не раз порадует нас медалями. Поздравляем спортсмена и тренерский штаб", - подчеркнул председатель наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания Здоровье" Александр Доровский.

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