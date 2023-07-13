Сотрудник ФСБ готовил теракты против ВСУ. Его приговорили к 15 годам тюрьмы

Сотрудник ФСБ России вербовал агентов в Украине и планировал устроить теракты против Сил обороны. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
О ком идет речь
Злоумышленником является кадровый сотрудник управления ФСБ по Красноярскому краю Иванченко Александр Юрьевич.
Фото: сотрудник ФСБ (facebook.com/SecurSerUkraine)
"Установлено, что он готовил теракты против Сил обороны и собирал информацию из прифронтовых регионов Украины. Делал это через нескольких агентов, которых курировал лично", - говорится в сообщении.
Украинский агент ФСБ
В 2017 году Александр Иванченко завербовал киевлянина и после нескольких "тестовых" заданий "законсервировал" его. В начале полномасштабного вторжения РФ сотрудник ФСБ "активировал" своего агента и дал ему указание прибыть в Черновицкую область.
Что агент ФСБ должен был сделать
Там предатель должен был установить и передать агрессору локации железнодорожных узлов и логистических складов, которые задействованы для временного базирования и переброски украинских войск на фронт. Развединформация нужна была российским оккупантам для осуществления серии взрывов на инфраструктурных объектах Буковины.
Информация о бойцах "Азов"
Сотрудник ФСБ собирал информацию и из прифронтовых районов Украины. Особенно его интересовали точные координаты мест дислокации подразделений Службы безопасности и отдельного полка специального назначения "Азов".
"Но в этом случае СБУ заблокировала все попытки российского шпиона получить нужную ему информацию", - говорится в заявлении.
Служба безопасности сработала на опережение и задержала вражеского агента в Черновицкой области в начале этого года.
На основании собранных доказательств суд признал его виновным по факту шпионажа и назначил 15 лет лишения свободы.
Поскольку фигурант скрывается на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.
Напомним, что жительница Доброполья (Донецкая область) передавала жительнице Воронежа в РФ информацию о перемещении Вооруженных сил Украины. Ее отправили в тюрьму на 7 лет.
Также житель Енакиево, который служит оккупантам так называемым "полицейским ДНР", приговорен к 15 годам заключения.
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