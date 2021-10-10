Списання вагонів за віком створить штучний дефіцит і кризу в галузі перевезень, - експерт

"Те, що знову винесли на розгляд цей незрозумілий проект, де збираються обрізати термін експлуатації вагонів - і якісних, і неякісних, всіх, - це призведе фактично до катастрофічних наслідків для "Укрзалізниці". Це створить штучний дефіцит. Це призведе до зростання ставок за користування вагонами. Це ляже вантажем на всіх вантажовідправників. І далі по всьому ланцюжку створення вартості", - пояснив Каленков.

Він також підкреслив: списання вагонів призведе до необхідності для УЗ купувати нові, в той же час у компанії є більш пріоритетні напрямки для інвестування - в оновлення локомотивів і залізничної інфраструктури, яка знаходиться в критичному стані.

"Саме це збільшить оборотність вагонів, вірніше, поліпшить оборотність вагонів. Саме це дозволить уникнути аварій на лінії тощо, підвищить ефективність роботи "Укрзалізниці", - пояснив Каленков.

За його словами, нема потреби списувати вагони, які ще можуть експлуатуватися, і тим самим створювати кризову ситуацію в залізничній галузі.

"Вантажні вагони їздять і ще можуть продовжувати їздити. Не потрібно створювати штучний дефіцит і штучну кризу на ринку", - підсумував Каленков.

Як відомо, Міністерство інфраструктури опублікувало новий наказ про обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів залежно від віку.

Це вже не перша спроба відомства втрутитися у вагонний ринок: попередні спроби успіхом не увінчалися, а накази були відхилені регуляторною службою.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що керівництву УЗ слід думати про закупівлю локомотивів, яких катастрофічно не вистачає, а не про покупку нових вагонів.

Своєю чергою екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад "Укрзалізниці" потрібно, але в першу чергу необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.