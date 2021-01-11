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Spiritus Domini: Папа Франциск розширив права жінок в церкві

Автор: РБК-Україна

Папа Римський Франциск в якості ще одного кроку на шляху до більшої рівності жінок в Римсько-католицької церкви змінив закон. Він офіційно дозволив жінкам читати священні тексти, прислуговувати біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння.

Про це повідомляє Reuters.

В указі понтифік оформив те, що вже відбувається в багатьох розвинутих країнах протягом багатьох років. Але, ввівши зміни у Кодекс канонічного права, консервативні єпископи не зможуть перешкодити жінкам у своїй єпархії виконувати дані функції.

В указі під назвою Spiritus Domini (Дух Господній) Франциск розповів, що прийняв рішення після богословських роздумів.

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За його словами, багато єпископів з усього світу заявили, що зміни необхідні для задоволення "потреби часу".

Відзначимо, що рішення понтифіка по суті не є нововведенням. Практика залучення жінок до виконання функцій міністрантів (поставлених служителів), тобто рядових мирян, які прислужують священнику в ході меси, існувала в Римсько-католицької церкви і раніше.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск закликав усіх вакцинуватися від коронавірусу. Він підкреслив, що зробивши щеплення від коронавірусу людина не тільки захищає себе, але й життя оточуючих.

Крім того, Папа Франциск виступив із засудженням тих, хто літав у відпустку під час карантину. На його думку, ці люди не думали про інших у важкий час.

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