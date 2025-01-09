"Спиливали зубы, пускали ток и издевались": украинка рассказала о пытках в плену РФ
Суд в России вынес приговоры трем гражданам Украины приговорив их к 18, 20 и 22 годам заключения. Украинцев обвинили в терроризме на основе сфальсифицированных доказательств и "признаний", полученных под пытками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Харьковской правозащитной группы "Права человека в Украине".
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес суровые приговоры трем украинцам, задержанным на территории оккупированного Донбасса. Наталья Власова, Сергей Грузинов и Виктор Шидловский получили от 18 до 22 лет лишения свободы по обвинениям в "терроризме", которые базируются исключительно на сфабрикованных доказательствах и показаниях, полученных под пытками.
История задержания
Власову, Грузинова и Шидловского задержали еще в 2018-2019 годах на территории так называемой "ДНР". В тот период Россия на международной арене отрицала свое участие в войне на Донбассе, называя события "внутренним конфликтом Украины".
Обвиняемых обвинили в том, что они якобы по заданию Службы безопасности Украины планировали убийство Василия Евдокимова (псевдоним Ленин) - ключевой фигуры в российской застенках "Изоляция". Эти обвинения стали основой для пропагандистских сюжетов российского телевидения.
Пытки и издевательства
Наталья Власова дала показания об ужасных пытках, которым подверглась после задержания. Среди методов пыток, о которых она рассказала:
- удары электрическим током, часто после обливания водой;
- избиения и издевательства, которые сопровождались унижением;
- содержание в крошечной холодной камере, где можно было только стоять или сидеть;
- постоянные сексуальные домогательства и изнасилования 15 мужчинами.
"Евдокимов собственноручно подпиливал мне зубы пилой, выкручивал соски и пытался запихнуть бутылку в мое влагалище. Напомню, он у нас - "пострадавший'"", - свидетельствовала Наталья.
Палачи также угрожали ей дочерью. Они утверждали, что знают, в какой детский сад ходит ее маленькая дочь, и угрожали принести ей игрушку, начиненную тротилом.
Сергей Грузинов и Виктор Шидловский также рассказывали о многочисленных пытках, которым подверглись во время содержания.
Судебный фарс
Судья Южного окружного военного суда отверг все показания о пытках, назвав их "надуманными". Также суд не принял во внимание, что:
- всех троих задержали на территории Украины, которая даже формально не была признана частью России;
- "признания" были получены исключительно под давлением и не подтверждены другими доказательствами.
Единственным доказательством в деле стали "признания" обвиняемых, записанные под пытками, которые демонстрировали на российском телевидении. Все трое задержанных отказались от этих показаний в суде, назвав их сфабрикованными.
Адвокаты отмечали, что обвинения не имеют никакой юридической силы, ведь все задержанные находились на территории Украины и не пересекали российскую границу.
Напомним, что в Германии продолжается суд над супругами, которые убили украинских беженок - мать и дочь, а также похитили младенца. Обвиняемые признали вину.