"Спиливали зубы, пускали ток и издевались": украинка рассказала о пытках в плену РФ

Суд в России вынес приговоры трем гражданам Украины приговорив их к 18, 20 и 22 годам заключения. Украинцев обвинили в терроризме на основе сфальсифицированных доказательств и "признаний", полученных под пытками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Харьковской правозащитной группы "Права человека в Украине".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес суровые приговоры трем украинцам, задержанным на территории оккупированного Донбасса. Наталья Власова, Сергей Грузинов и Виктор Шидловский получили от 18 до 22 лет лишения свободы по обвинениям в "терроризме", которые базируются исключительно на сфабрикованных доказательствах и показаниях, полученных под пытками.

История задержания

Власову, Грузинова и Шидловского задержали еще в 2018-2019 годах на территории так называемой "ДНР". В тот период Россия на международной арене отрицала свое участие в войне на Донбассе, называя события "внутренним конфликтом Украины".

Обвиняемых обвинили в том, что они якобы по заданию Службы безопасности Украины планировали убийство Василия Евдокимова (псевдоним Ленин) - ключевой фигуры в российской застенках "Изоляция". Эти обвинения стали основой для пропагандистских сюжетов российского телевидения.

Пытки и издевательства

Наталья Власова дала показания об ужасных пытках, которым подверглась после задержания. Среди методов пыток, о которых она рассказала:

удары электрическим током, часто после обливания водой;

избиения и издевательства, которые сопровождались унижением;

содержание в крошечной холодной камере, где можно было только стоять или сидеть;

постоянные сексуальные домогательства и изнасилования 15 мужчинами.

"Евдокимов собственноручно подпиливал мне зубы пилой, выкручивал соски и пытался запихнуть бутылку в мое влагалище. Напомню, он у нас - "пострадавший'"", - свидетельствовала Наталья.

Палачи также угрожали ей дочерью. Они утверждали, что знают, в какой детский сад ходит ее маленькая дочь, и угрожали принести ей игрушку, начиненную тротилом.

Сергей Грузинов и Виктор Шидловский также рассказывали о многочисленных пытках, которым подверглись во время содержания.

Судебный фарс

Судья Южного окружного военного суда отверг все показания о пытках, назвав их "надуманными". Также суд не принял во внимание, что:

всех троих задержали на территории Украины, которая даже формально не была признана частью России;

"признания" были получены исключительно под давлением и не подтверждены другими доказательствами.

Единственным доказательством в деле стали "признания" обвиняемых, записанные под пытками, которые демонстрировали на российском телевидении. Все трое задержанных отказались от этих показаний в суде, назвав их сфабрикованными.

Адвокаты отмечали, что обвинения не имеют никакой юридической силы, ведь все задержанные находились на территории Украины и не пересекали российскую границу.