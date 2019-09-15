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Спікера парламенту Болгарії госпіталізовано після ДТП

Новини » Надзвичайні події    15.09.2019 - 16:15
Спікера парламенту Болгарії госпіталізовано після ДТП
Фото: Цвєта Караянчева (nova.bg)

Аварія сталась на трасі Шумен-Сілістра неподалік села Вирбак

Службовий автомобіль голови Народних зборів (парламенту) Болгарії Цвєти Караянчевої потрапив в дорожно-транспортну пригоду (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на болгарські ЗМІ.

Аварія сталась на трасі Шумен-Сілістра неподалік села Вирбак. 31-річний водій легкового автомобіля на небезпечній ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем спікера.

Зазначається, що лобового зіткнення вдалося уникнути завдяки вчасному маневру і реакції водія спікера. Повідомляється, що після ДТП Караянчева була госпіталізована.

РБК-Україна писало, що у цьому році в аеропорту німецького міста Дортмунд автомобіль врізався в літак Bombardier Global 5000, на якому канцлер Німеччини прилетіла в це місто. У ВПС повідомили, що канцлер повернулася до Берліна на іншому літаку з числа урядових бортів.

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