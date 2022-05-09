Спікер Одеської ОВА попередив про ймовірність ракетних ударів з території Криму

Він зазначив, що нинішня ніч в регіоні пройшла під сигнали повітряної тривоги.

"Залишається високою ймовірність нанесення ракетних ударів Чорноморським флотом РФ, а також літаками стратегічної авіації РФ. Є загроза нанесення ракетних ударів з території тимчасово окупованого Криму", - сказав Братчук.

Спікер ОВА закликав одеситів берегти себе і близьких, відправлятися в укриття при спрацьовуванні сигналів повітряної тривоги і не забувати про правила "двох стін".

Також Братчук поінформував, що в Одесі та області триває затяжна комендантська година, яка закінчиться тільки о 05:00 ранку 10 травня.

"Грубих порушень продовженої комендантської години на 06.00. 09.05.22 р. не зафіксовано", - додав він.