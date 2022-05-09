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Спікер Одеської ОВА попередив про ймовірність ракетних ударів з території Криму

Фото: Одеса (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі та області 9 травня зберігається висока ймовірність нанесення російськими військами чергових ракетних ударів. Атаки можуть бути нанесені корабельним угрупованням противника в акваторії Чорного моря, авіацією і з території окупованого Криму.

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Він зазначив, що нинішня ніч в регіоні пройшла під сигнали повітряної тривоги.

"Залишається високою ймовірність нанесення ракетних ударів Чорноморським флотом РФ, а також літаками стратегічної авіації РФ. Є загроза нанесення ракетних ударів з території тимчасово окупованого Криму", - сказав Братчук.

Спікер ОВА закликав одеситів берегти себе і близьких, відправлятися в укриття при спрацьовуванні сигналів повітряної тривоги і не забувати про правила "двох стін".

Також Братчук поінформував, що в Одесі та області триває затяжна комендантська година, яка закінчиться тільки о 05:00 ранку 10 травня.

"Грубих порушень продовженої комендантської години на 06.00. 09.05.22 р. не зафіксовано", - додав він.

Раніше повідомлялося, що в результаті ряду ракетних обстрілів Одеської області в 6 населених пунктах було пошкоджено електропостачання.

Також ми писали, що за даними Оперативного командування "Південь", за минулу добу 8 травня війська РФ атакували ракетами Одеську область 9 разів. 6 ракет були збиті нашими силами ППО. Завдані удари пошкодили електропідстанцію і газопровід, зруйнували кілька приватних будинків і пошкодили зони відпочинку. Були постраждалі.

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