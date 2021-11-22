Спецслужби Ізраїлю влаштували облаву на ХАМАС після теракту біля Храмової гори

Агентство внутрішньої безпеки Ізраїлю заарештувало понад 50 членів осередку радикального угруповання ХАМАС на Західному березі Йордану і в Східному Єрусалимі. Затримані підозрюються в причетності до теракту на Храмовій горі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
Як зазначили в спецслужбі, на Західному березі був виявлений осередок ХАМАС, який планував кілька терористичних атак в Єрусалимі та інших містах Ізраїлю. За її даними, затримані бойовики брали участь у створенні інфраструктури для терактів. У них вилучено зброю та Компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.
Повідомлення ізраїльської спецслужби про затримання понад 50 бойовиків ХАМАС з'явилося наступного дня після теракту на Храмовій горі.
Нагадаємо, ввечері 21 листопада бойовик ХАМАС біля входу в Храмову гору відкрив вогонь по перехожих з автоматичної зброї. В результаті нападу один ізраїльтянин був убитий, ще троє отримали поранення.
Вогнем у відповідь поліцейські поранили терориста, проте в лікарні він помер.