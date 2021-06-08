Спецслужби 16 країн затримали по всьому світу понад 800 злочинців

У спільній операції разом з ФБР і Європлом брали участь спецслужби Австралії, Австрії, Німеччини, Великобританії, Данії, Нідерландів, Швеції та ряду інших. В її рамках в 16 країнах проведено понад 700 обшуків і затримано понад 800 осіб. Вилучено понад 8 тонн кокаїну, 22 тонни канабісу, 2 тонни синтетичних наркотиків. Крім того, правоохоронці виявили 250 одиниць зброї, 55 автомобілів класу люкс і понад 48 млн доларів у різних валютах і криптовалютах.

Спецоперація отримала назву"Троянський щит". Її проведення стало можливим завдяки отриманню правоохоронцями доступу до додатка і комунікаційної мережі An0m. Через неї злочинці обмінювалися зашифрованими текстовими і голосовими повідомленнями, які проглядалися і прослуховувалися спецслужбами.

Спецоперація розроблялася з 2019 року. Для цього ФБР створило додаток An0m, яке встановлювалося на спеціально підготовлені мобільні телефони. Ці пристрої можна було купити тільки на чорному ринку через перевірених людей, тому вони вважалися надійним засобом зв'язку. За оцінками спецслужб, таких телефонів було продано близько 12 тисяч штук більше ніж в 100 країнах.

При спілкуванні між собою в месенджері зловмисники обговорювали деталі злочинів, називали імена та адреси, пересилали фотографії. Це дозволило правоохоронцям провести обшуки і арешти в один день одночасно в декількох країнах.

В операції були залучени понад 9 тисяч правоохоронців в 16 країнах. В Австралії заарештували 224 людини, Швеції - 75, Німеччині - 60, Нідерландах - 49, Новій Зеландії - 35. За оцінками спецслужб, одночасне затримання сотень злочинців дозволило запобігти кілька десятків запланованих вбивств.