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Спецслужбы РФ и Беларуси готовят теракт "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину, - ЦНС

Иллюстративное фото: спецслужбы РФ и Беларуси готовят теракт, чтобы обвинить Украину (instagram/com.fsb_rossii_official)
Автор: Елизавета Драбкина

Спецслужбы России и Беларуси намерены сбросить взрывчатку с дрона на белорусскую нефтебазу, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что между российской ФСБ и белорусским КГБ достигнуты договоренности провести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны.

 

Как объект для теракта рассматривается нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" неподалеку от населенного пункта Прилуки Брестской области, который находится в 2 км от белорусско-польской границы.

По данным ЦНС, там планируется осуществить сброс с беспилотника. По информации от белорусского подполья, аэроразведку предполагаемых объектов вели наемники ЧВК "Вагнера" в августе этого года.

Подчеркнем, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины. В то же время, такая провокация необходима россиянам, чтобы уменьшить уровень поддержки нашей страны.

Отметим, что это уже не первое сообщение о том, что россияне могут готовить теракты для дальнейшего обвинения Украины.

Так, в августе СБУ сообщала, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Для этого они готовили теракт на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

А в июле Россия готовила операцию под чужим флагом в Черном море. Причиной тому стал отказ от "зернового соглашения" и удары по украинской портовой инфраструктуре.

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