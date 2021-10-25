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Спецпрокуратура порушила справу за фактом самогубства в навчальному центрі "Десна"

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Чернігівська область, Понеділок 25 жовтня 2021 00:10
Спецпрокуратура порушила справу за фактом самогубства в навчальному центрі "Десна" Фото: спецпрокуратура порушила справу за фактом самогубства в навчальному центрі "Десна" (president.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Деснянська спецпрокуратура Центрального регіону порушила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство" за фактом загибелі військового строкової служби в навчальному центрі "Десна". Також слідством розглядаються інші версії, в тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства і порушення правил поводження зі зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спецпрокуратуру у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

На місце події виїхали керівник Деснянської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Олексій Литвиненко, слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Чернігівського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській обл., представники військової служби правопорядку та військової контррозвідки.

Попередньо встановлено, що солдат-строковик, перебуваючи в караулі, зробив кілька пострілів з автомата АК-74, заподіявши собі тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на уточнення всіх обставин трагічної події. Розслідування загибелі військовослужбовця здійснюється слідчими відділення поліції №1 Чернігівського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.

Раніше ми писали, що у навчальному центрі "Десна" застрелився військовий.

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