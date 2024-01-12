Спецпредставитель США по восстановлению Украины прибыла в Киев: с кем успела встретиться

"Очень тепло приветствуем в Киеве Пенни Прицкер и руководителей частного сектора США", - написала посол.

По ее словам, сегодня они проведут встречи, посвященные ускорению инвестиций американского бизнеса в Украину для ее восстановления.

С кем встретилась Прицкер

Шмыгаль сообщил, что они вместе с Прицкер провели встречу. Также на ней присутствовали представители американского бизнеса.

"Рассчитываем на участие частных компаний из США в восстановлении Украины. Обсудили возможности инвестиций и развитие государственно-частного партнерства", - написал глава правительства.

Фото: Встреча (t.me/Denys_Smyhal)

По его словам, ключевой темой является укрепление украинской экономики, ее краткосрочное восстановление и долгосрочное развитие.

Ведется работа над экспортными возможностями

"Одна из основных предпосылок - обеспечение стабильного украинского экспорта. Работаем с США над усилением экспортных возможностей", - написал Шмыгаль.

Он также сообщил, что важным фактором остается последовательная финансовая поддержка со стороны партнеров. Они обсудили основные потребности Украины на этот год.

Прошлый визит Прицкер в качестве спецпредставительницы США

Отметим, что прошлый визит в столицу Украины стал для Прицкер первым со времени ее назначения 14 сентября на должность спецпредставителя Штатов по экономическому восстановлению Украины.

Вместе с тем американский чиновник уже встречался ранее с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

В конце сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль переговорил с Прицкером, и в ходе беседы стороны обсудили привлечение американского бизнеса к восстановлению Украины.

Ранее американская спецпредставительница отметила, что частные компании США хотели бы приступить к инвестициям в Украину, но для этого наша страна должна провести реформы в сфере подотчетности и прозрачности.