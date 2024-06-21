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В спецподразделении ГУР Kraken подтвердили, что в Днепре напали на их бывшего бойца

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Мужчиной, на которого 20 июня в Днепре напали неизвестные, является бывший военнослужащий спецподразделения Kraken Главного управления разведки Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kraken в Telegram.

"Учитывая общественную огласку инцидента сообщаем, что мужчиной в гражданском, получившим телесные повреждения в результате столкновения, является бывший военнослужащий спецподразделения KRAKEN", - говорится в сообщении.

Следствием подобных инцидентов должно быть реальное установление справедливости, отметили в подразделении.

Напомним, в сети появилась информация о том, что в Днепре неизвестные напали на гулявшего с младенцем военного Дмитрия "Сына" Павлова. Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, заковали его в наручники и стали избивать.

Полиция открыла два уголовных производства по статьям об умышленном легком телесном повреждении и незаконном лишении свободы.

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