В спецподразделении ГУР Kraken подтвердили, что в Днепре напали на их бывшего бойца

Напомним, в сети появилась информация о том, что в Днепре неизвестные напали на гулявшего с младенцем военного Дмитрия "Сына" Павлова. Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, заковали его в наручники и стали избивать.

Полиция открыла два уголовных производства по статьям об умышленном легком телесном повреждении и незаконном лишении свободы.

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