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Спецоперація в аеропорту Франкфурта поліція шукала бомбу

Франкфурт, Субота 16 січня 2021 23:28
Спецоперація в аеропорту Франкфурта поліція шукала бомбу
Фото: аеропорт (MailOnline/Twitter)
Автор: Артур Родивилов

Спецоперація в аеропорту Франкфурта-на-Майні завершена, повідомила німецька поліція. Були затримані дві особи у зв'язку з виявленням підозрілого вантажу.

Про спецоперацію повідомляє поліція Франкфурта в Twitter.

"Оперативні заходи в аеропорту Франкфурта завершені. Заблоковані приміщення поступово розблоковуються федеральною поліцією", - йдеться в повідомленні.

Daily Mail пише про "вбитого терориста" та чоловіка, який погрожував підірвати будівлю. За даними видання, терориста поліція ліквідувала. Німецькі правоохоронці цю інформацію поки не підтвердили.

Відомо, що аеропорт і залізничний вокзал залишаються частково перекритими. За попередніми даними, спецоперація почалася через повідомлення про підозрілий предмет.

Також в поліції попросили не публікувати відеозаписи з місця події і пообіцяли надати додаткову інформацію, як тільки вона з'явиться.

Аеропорт Франкфурта є одним з найбільших у світі авіаційних хабів. Останні роки він був одним з лідерів за пасажиропотоком в Європі, а також був найбільшим аеропортом на континенті з вантажоперевезень.

Раніше повідомлялося, що поліція Великобританії виявила мініатюрні саморобні вибухові пристрої в двох аеропортах Лондона і на столичному вокзалі.

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