Фахівці виявили порушення при перевірці двох масових отруєнь дітей в Одеській області
Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області провело розслідування двох випадків масового отруєння дітей. У готелі та лікарні виявили порушення санітарних норм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Держпродспоживслужби.
У відомстві зазначили, що при перевірці готелю Bugaz Sea View були виявлені наступні порушення:
- були відсутні документи, що підтверджують безпеку і якість продуктів;
- не дотримувалися гігієнічні вимоги при приготуванні, зберіганні та обробці продуктів;
- приміщення, де готувалися продукти, знаходяться в незадовільному стані, в них відсутні засоби дезінфекції;
- не створені умови для роздільного зберігання особистого та санітарного одягу;
- відсутні умови для особистої гігієни з боку персоналу: у ванній кімнаті немає антисептика для рук, одноразових рушників, рідкого мила.
Перевірка також проводилася в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні, де отруїлися п'ятеро дітей. В їдальні установи використовується застаріле технологічне та холодильне обладнання, кухонне начиння потребує заміни, дані про періодичний мікробіологічний контроль продуктів відсутні.
Крім того, приміщення, де зберігаються і готуються продукти, потребує ремонту. Також не дотримуються вимоги до зберігання прибирального інвентарю.