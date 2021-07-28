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Фахівці виявили порушення при перевірці двох масових отруєнь дітей в Одеській області

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Одеса, Середа 28 липня 2021 20:50
Фахівці виявили порушення при перевірці двох масових отруєнь дітей в Одеській області Фото: Держпродспоживслужба виявила порушення при перевірці масового отруєння дітей в Одеській області (facebook.com/consumer.odessa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області провело розслідування двох випадків масового отруєння дітей. У готелі та лікарні виявили порушення санітарних норм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Держпродспоживслужби.

У відомстві зазначили, що при перевірці готелю Bugaz Sea View були виявлені наступні порушення:

  • були відсутні документи, що підтверджують безпеку і якість продуктів;
  • не дотримувалися гігієнічні вимоги при приготуванні, зберіганні та обробці продуктів;
  • приміщення, де готувалися продукти, знаходяться в незадовільному стані, в них відсутні засоби дезінфекції;
  • не створені умови для роздільного зберігання особистого та санітарного одягу;
  • відсутні умови для особистої гігієни з боку персоналу: у ванній кімнаті немає антисептика для рук, одноразових рушників, рідкого мила.

Перевірка також проводилася в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні, де отруїлися п'ятеро дітей. В їдальні установи використовується застаріле технологічне та холодильне обладнання, кухонне начиння потребує заміни, дані про періодичний мікробіологічний контроль продуктів відсутні.

Крім того, приміщення, де зберігаються і готуються продукти, потребує ремонту. Також не дотримуються вимоги до зберігання прибирального інвентарю.

Нагадаємо, масове отруєння дітей в готель і лікарня Одеської області сталося 27 липня. У медзакладі отруїлися п'ятеро дітей, в готелі - дев'ять. За даним фактом поліція розслідування.

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отруєння Госпродпотребслужба
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