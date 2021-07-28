Фахівці виявили порушення при перевірці двох масових отруєнь дітей в Одеській області

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області провело розслідування двох випадків масового отруєння дітей . У готелі та лікарні виявили порушення санітарних норм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Держпродспоживслужби .

У відомстві зазначили, що при перевірці готелю Bugaz Sea View були виявлені наступні порушення:

були відсутні документи, що підтверджують безпеку і якість продуктів;

не дотримувалися гігієнічні вимоги при приготуванні, зберіганні та обробці продуктів;

приміщення, де готувалися продукти, знаходяться в незадовільному стані, в них відсутні засоби дезінфекції;

не створені умови для роздільного зберігання особистого та санітарного одягу;

відсутні умови для особистої гігієни з боку персоналу: у ванній кімнаті немає антисептика для рук, одноразових рушників, рідкого мила.

Перевірка також проводилася в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні, де отруїлися п'ятеро дітей. В їдальні установи використовується застаріле технологічне та холодильне обладнання, кухонне начиння потребує заміни, дані про періодичний мікробіологічний контроль продуктів відсутні.

Крім того, приміщення, де зберігаються і готуються продукти, потребує ремонту. Також не дотримуються вимоги до зберігання прибирального інвентарю.