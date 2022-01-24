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Фахівці назвали найпоширеніший симптом "Омікрона"

Автор: Артур Родивилов

Фахівці Бангладеш назвали найпоширеніші симптоми штаму коронавірусу "Омікрон". Більшість хворих скаржаться на нежить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bdnews24.

Офіційний представник Головного управління охорони здоров'я Бангладеш професор Назмул Іслам заявив, що 73% всіх пацієнтів з "Омікроном" скаржилися на нежить.

Майже 70% тих, хто заразився цим штамом розповіли про головний біль, 64% людей поскаржилися на втому, близько 60% пацієнтів звернули увагу на чхання або болі в горлі, а 44% - на кашель, відзначили фахівці.

Експерти помітили, що перераховані симптоми схожі на сезонний грип і вимагають особливої уваги.

Раніше глава Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав важливі відмінності "Омікрона" від інших штамів. Зокрема, у цього варіанту коронавірусу значно коротше інкубаційний період.

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