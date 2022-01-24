Фахівці назвали найпоширеніший симптом "Омікрона"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bdnews24 .

Офіційний представник Головного управління охорони здоров'я Бангладеш професор Назмул Іслам заявив, що 73% всіх пацієнтів з "Омікроном" скаржилися на нежить.

Майже 70% тих, хто заразився цим штамом розповіли про головний біль, 64% людей поскаржилися на втому, близько 60% пацієнтів звернули увагу на чхання або болі в горлі, а 44% - на кашель, відзначили фахівці.

Експерти помітили, що перераховані симптоми схожі на сезонний грип і вимагають особливої уваги.