Фахівці назвали найпоширеніший симптом "Омікрона"

Фахівці Бангладеш назвали найпоширеніші симптоми штаму коронавірусу "Омікрон". Більшість хворих скаржаться на нежить.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bdnews24.
Офіційний представник Головного управління охорони здоров'я Бангладеш професор Назмул Іслам заявив, що 73% всіх пацієнтів з "Омікроном" скаржилися на нежить.
Майже 70% тих, хто заразився цим штамом розповіли про головний біль, 64% людей поскаржилися на втому, близько 60% пацієнтів звернули увагу на чхання або болі в горлі, а 44% - на кашель, відзначили фахівці.
Експерти помітили, що перераховані симптоми схожі на сезонний грип і вимагають особливої уваги.
Раніше глава Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав важливі відмінності "Омікрона" від інших штамів. Зокрема, у цього варіанту коронавірусу значно коротше інкубаційний період.