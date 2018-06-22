"Спасибі вам всім": Олег Сенцов написав публічний лист

Український режисер подякував усім за підтримку

Політв'язень український режисер Олег Сенцов, який голодує вже 40 днів, написав публічний лист. Його скан і текст опублікував відомий кінопродюсер Євген Гиндилис на своїй сторінці в Facebook.

Євген Гиндилис повідомив, що лист Олег Сенцов написав у колонії в п'ятницю, 22 червня.

"Друзі, ось лист, який Олег Сенцов написав сьогодні в колонії і попросив передати всім, хто його підтримував і підтримує в ці дні - нижче його розшифрування та скан", - написав продюсер.

Олег Сенцов подякував всіх колег, які його підтримують.

"Тим, хто надів футболки і не тільки! Друзі-кіношники! Дякую вам усім за те, що ви робите. За те, що не мовчите. Не боятися — це виявляється так нескладно, правда? Важко зробити лише перший крок. Хтось його зробив відразу, а хтось лише нещодавно, але я всім і кожному з вас вдячний за сміливість. Я розумію, що ви ризикуєте відкрито, підтримуючи мене зараз, живучи в цій країні. Я не пишу і не називаю імен і прізвищ не тому що їх не знаю або не ціную, а просто боюся когось забути або особливо виділити. Я вдячний вам всім", - написав політв'язень Олег Сенцов і висловив припущення, що зрушення у свідомості багатьох людей призведе до зміни у світі.

"Зсув у свідомості радянських людей, призвели спочатку до перебудови, а потім до краху імперії і свободи розпочався саме коли кінематографісти почали ці зміни зі свого з'їзду в 80-х роках минулого століття. Можливо, що і вас чекає та ж місія і завдання, щоб зруйнувати ще більш потворну імперію, яка зараз вибудувана і продовжує еволюціонувати у вашій країні. Удачі вам у цьому! Але не забувайте при цьому знімати і прекрасні фільми! Ваш Олег Сенцов. 22.06.2018", - додав український режисер.

Скріншот поста (facebook.com/yevgeny.gindilis)

Скріншот листи (facebook.com/yevgeny.gindilis)

Нагадаємо, адвокат політв'язня Олега Сенцова заявив, що режисер ніколи не буде просити про помилування у Путіна.

Олег Сенцов. Один у полі воїн