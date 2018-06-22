Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Спасибі вам всім": Олег Сенцов написав публічний лист

STYLERLIFE        22.06.2018 - 21:12
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Український режисер подякував усім за підтримку

Політв'язень український режисер Олег Сенцов, який голодує вже 40 днів, написав публічний лист. Його скан і текст опублікував відомий кінопродюсер Євген Гиндилис на своїй сторінці в Facebook.

Євген Гиндилис повідомив, що лист Олег Сенцов написав у колонії в п'ятницю, 22 червня.

"Друзі, ось лист, який Олег Сенцов написав сьогодні в колонії і попросив передати всім, хто його підтримував і підтримує в ці дні - нижче його розшифрування та скан", - написав продюсер.

Олег Сенцов подякував всіх колег, які його підтримують.

"Тим, хто надів футболки і не тільки! Друзі-кіношники! Дякую вам усім за те, що ви робите. За те, що не мовчите. Не боятися — це виявляється так нескладно, правда? Важко зробити лише перший крок. Хтось його зробив відразу, а хтось лише нещодавно, але я всім і кожному з вас вдячний за сміливість. Я розумію, що ви ризикуєте відкрито, підтримуючи мене зараз, живучи в цій країні. Я не пишу і не називаю імен і прізвищ не тому що їх не знаю або не ціную, а просто боюся когось забути або особливо виділити. Я вдячний вам всім", - написав політв'язень Олег Сенцов і висловив припущення, що зрушення у свідомості багатьох людей призведе до зміни у світі.

"Зсув у свідомості радянських людей, призвели спочатку до перебудови, а потім до краху імперії і свободи розпочався саме коли кінематографісти почали ці зміни зі свого з'їзду в 80-х роках минулого століття. Можливо, що і вас чекає та ж місія і завдання, щоб зруйнувати ще більш потворну імперію, яка зараз вибудувана і продовжує еволюціонувати у вашій країні. Удачі вам у цьому! Але не забувайте при цьому знімати і прекрасні фільми! Ваш Олег Сенцов. 22.06.2018", - додав український режисер.

Скріншот поста (facebook.com/yevgeny.gindilis)

Скріншот листи (facebook.com/yevgeny.gindilis)

Нагадаємо, адвокат політв'язня Олега Сенцова заявив, що режисер ніколи не буде просити про помилування у Путіна.

Олег Сенцов. Один у полі воїн

"Це нічого не скасовує": Сенцову порадили, що робити з Путіним "Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
Теги: политзаключенный, Сенцов
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся