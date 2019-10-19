Дякую за щирість! Джамала на святковому концерті вразила відвертим вбранням (фото)

Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала на шоу у Тернополі здивувала "гарячим" образом

Джамала продовжує радувати шанувальників серіями якрих і чуттєвих фотографій, і після недавнього осіннього "міського" сета опублікувала знімки зі свого концерту в Тернополі. Співачка не тільки "запалила" на сцені, влаштувавши меломанам справжнє свято з нагоди ювілею своєї творчості, але й передала атмосферу шоу за допомогою кадрів з виступу для тих, хто не зміг бути присутнім та привітати артистку "наживо".

На своїй сторінці в Instagram Джамала виклала цілу серію фото зі свого святкового концерту. Артистка для виступу вибрала незвичайний наряд - костюм у соковито рожевих тонах, який з правого боку "перетворювався" на повітряне плаття, яке нагадувало полум'я.

Експресивні знімки показують калейдоскоп емоцій, які передавала співачка зі сцени своїм слухачам. Крім того, образ зірки можна назвати сміливим ще й тому, що Сусана Джамаладінова рідко з'являється у вбраннях, які відкрито демонструють зону декольте.

Джамала показала "гарячі" фото з концерту в Тернополі (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала зізналася, що сама залишилася в захваті від шоу.

"Тернопіль, спасибі за те, що завітали на моє свято. Мені було добре з вами і місто у вас дійсно файне", - йдеться у публікації.

Джамала показала "гарячі" фото з концерту в Тернополі (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі захоплюються і самим концертом і прекрасним образом самої виконавиці. Шанувальники актистки зізнаються, що шоу було просто неймовірне та незабутнє, і декого навіть надихнуло на творчість.

Ви на цій фотографії немов принцеса;

Аааааай, які фото класні! Дуже круто!

Ти була неперевершена! Зробила наш вечір незабутнім! ️Любимо тебе!

Спасибі за неймовірні концерти! Найкраща!

Квіточка яскравий;

Я так щаслива, що була на вашому концерті, побачила вас, послухала. Це було незабутньо. Я в захваті!

Я кайфанула душевно! Спасибі, що подарувала нам свою справжність! Дякую, що подарувала нам свою любов! Спасибі, що надихає, я на концерті почала писати новий вірш. Поки не знаю, що це буде, але натхнення мене переповнює! Повертайся до нас знову. З 10-річчям;

У Вас завжди дуже красиві костюми!

Це дуже красиво!!!

Ви просто неймовірна! Дякую за професіоналізм і щирість!

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Як повідомлялося раніше, нещодавно Джамала розповіла про обмеження у спілкуванні з синочком, який росте дуже спостережливим.