Дякую за щирість! Джамала на святковому концерті вразила відвертим вбранням (фото)

Джамала на шоу у Тернополі здивувала "гарячим" образом
Джамала продовжує радувати шанувальників серіями якрих і чуттєвих фотографій, і після недавнього осіннього "міського" сета опублікувала знімки зі свого концерту в Тернополі. Співачка не тільки "запалила" на сцені, влаштувавши меломанам справжнє свято з нагоди ювілею своєї творчості, але й передала атмосферу шоу за допомогою кадрів з виступу для тих, хто не зміг бути присутнім та привітати артистку "наживо".
На своїй сторінці в Instagram Джамала виклала цілу серію фото зі свого святкового концерту. Артистка для виступу вибрала незвичайний наряд - костюм у соковито рожевих тонах, який з правого боку "перетворювався" на повітряне плаття, яке нагадувало полум'я.
Експресивні знімки показують калейдоскоп емоцій, які передавала співачка зі сцени своїм слухачам. Крім того, образ зірки можна назвати сміливим ще й тому, що Сусана Джамаладінова рідко з'являється у вбраннях, які відкрито демонструють зону декольте.
Джамала показала "гарячі" фото з концерту в Тернополі (Фото: instagram.com/jamalajaaa)
Джамала зізналася, що сама залишилася в захваті від шоу.
"Тернопіль, спасибі за те, що завітали на моє свято. Мені було добре з вами і місто у вас дійсно файне", - йдеться у публікації.
Джамала показала "гарячі" фото з концерту в Тернополі (Фото: instagram.com/jamalajaaa)
Користувачі мережі захоплюються і самим концертом і прекрасним образом самої виконавиці. Шанувальники актистки зізнаються, що шоу було просто неймовірне та незабутнє, і декого навіть надихнуло на творчість.
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Як повідомлялося раніше, нещодавно Джамала розповіла про обмеження у спілкуванні з синочком, який росте дуже спостережливим.