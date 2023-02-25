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"Спасибо, дядя Юра". Россияне вывели на концерт в Москве детей, чью мать убили в Мариуполе

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Россия, Суббота 25 февраля 2023 22:07
"Спасибо, дядя Юра". Россияне вывели на концерт в Москве детей, чью мать убили в Мариуполе Фото: россияне вывели на концерт в Москве детей, чью мать убили в Мариуполе (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

Россияне во время своего концерта в "Лужниках" использовали детей, мать которых погибла от обстрелов со стороны русских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское СМИ "Важные истории".

На провоенном митинге-концерте в "Лужниках", который прошел 22 февраля, выступил доброволец из Челябинска Юрий Гагарин с позывным Ангелом. Его представили в качестве спасателя 367 детей из Мариуполя. Некоторые из детей были на сцене и благодарили его. По данным РосСМИ, эти дети не актеры. Они действительно пережили блокаду и оккупацию Мариуполя.

Аня Науменко, 15-летняя девушка, которая 22 февраля со сцены в "Лужниках" сказала: "Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас из Мариуполя" и ее младшая сестра Каролина, которая от громких звуков заслонила уши - действительно родом из Мариуполя. Десять месяцев назад во время оккупации города маму девочек убило обломками.

Семья Науменко

Ольга Науменко - мать детей, которых использовала Россия в своей "постановке", родила Аню первой, после нее родилась Каролина и младший сын Даниил.

Аня была старше в семье, но детство она провела в детском доме: в социальных сетях на страницах ее воспитателей можно найти фотографии девочки в заведении до 2015 года, после чего Ольга забрала Аню домой.

"Мать вела асоциальный образ жизни, и, как мне известно, детей у нее иногда забирали... Но вместе с тем Аня была очень воспитанной девочкой, спокойной и всегда ухаживала за младшими сестренками и братишками", - вспоминает жительница Мариуполя, дочь которой училась у школе со средней дочерью Ольги

На сцене в московских "Лужниках" удалось идентифицировать только Аню и Каролину, где младший сын Даниил - неизвестно.

Семья Ващишиных

Костя Ващишин, стоявший на сцене в черной шапке и серой куртке, со своими родителями скрывался от обстрелов в тех же местах, где и семья Науменко: сначала в ДК строителей, потом в администрации Левобережного района. К счастью, вся семья - 37-летние Игорь и Кристина и их 10-летний сын Костя - выжили. Судя по фотографиям в аккаунтах Instagram родителей, они находятся в Мариуполе.

Кто еще был на сцене в "Лужниках"

По меньшей мере троих детей, выведенных на сцену, возят из шоу в шоу с "дядей Юрой" - вместе с их мамами.

Девочка в розовой шапке и розовой курточке, занимавшей Юрия Гагарина в Лужниках, - шестилетняя дочь Саша 29-летней Наталии Сытник из Ялты (поселок городского типа под Мариуполем).

17 октября 2022 года в шоу Малахова Гагарин обнимает и держит за руку Сашу в розовых колготках, затем посадит ее к себе на колени. В этом же выпуске засветилась и сама мама, а также другие ее четверо малышей – старшему из них 10 лет.

Другая семья также из Мариуполя - Наталья Коваль - также снималась в шоу Малахова. На сцену в "Лужниках" вышли двое ее детей - сын (в синей куртке) и дочь (с косичками в белой шапке).

В репортаже, показанном в шоу Малахова, Коваль рассказывает, как они с детьми укрывались в подвале своего частного дома от обстрелов.

Напомним, в столице РФ устроили масштабный концерт-митинг в "Лужниках" по случаю празднования годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Однако Аня Науменко во время выступления раскрыла правду о шабаше в "Лужниках".

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