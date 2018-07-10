Порятунок дітей в Таїланді: лікарі виявили ознаки інфекції у підлітків

Дітям доведеться провести як мінімум тиждень на карантині в лікарні

Дітям, яких рятувальники звільнили із затопленої печери в Таїланді доведеться провести як мінімум тиждень на карантині в лікарні, так як аналізи крові показали ознаки інфекції. Про це заявив представник Міністерства охорони здоров'я Таїланду, передає Reuters.

Так, згідно з інформацією лікарів, аналізи крові врятованих дітей показали ознаки інфекції.

Разом з тим, представник міністерства заявив, що всі вісім хлопців добре себе почувають, ні в кого з них немає температури.

Зазначимо, сьогодні, 10 липня, розпочався третій етап операції з порятунку дітей в Таїланді, група дайверів вже зайшла в затоплену печеру.

Напередодні з печери в Таїланді врятували восьмого підлітка. Місцева влада відзначила, що рятувальні роботи йдуть з випередженням графіка: на виведення кожної дитини на поверхню витрачається майже вдвічі менше часу, ніж було заплановано. До порятунку дітей в Таїланді залучені 13 іноземних дайверів і члени елітного підрозділу Військово-морського флоту Таїланду SEAL.

Як відомо, група з 12 осіб, у віці від 11 до 16 років, і їх тренер 23 червня вирушили після тренування в гірський парк, де вирішили відвідати печеру. Однак печеру затопило і вони виявилися заблокованими в ній.