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Рятувальники завершили розбір завалів у Часовому Яру: названо кінцеве число жертв

Фото: наслідки обстрілу житлового будинку у Часовому Яру (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 14 липня, рятувальники закінчили розбір завалів п’ятиповерхівки у Часовому Яру Донецької області, куди 9 липня влучила російська ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Станом на 9:30 14 липня завершені рятувальні та пошукові роботи на місці потрапляння російських снарядів у багатоповерхівку на вулиці Південній", - констатував він.

За словами Тимошенка, працівникам екстрених служб вдалося врятувати 9 людей, з-під завалів та дістати 48 тіл загиблих, серед них одна дитина.

"Рятувальники розібрали близько 525 тонн зруйнованих елементів будівлі. Було задіяно 323 співробітники ДСНС, залучили 9 одиниць техніки", - додав заступника керівника ОП.

Нагадаємо, 9 липня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Часового Яру, атакувавши одну з п'ятиповерхівок. В результаті загинули десятки людей, кількість жертв постійно зростала. Усі ці дні рятувальники не припиняли пошуків постраждалих.

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