Рятувальники дістали тіло з уламків зниклого літака з футболістом

Тіло в складних погодних умовах діставали з допомогою дистанційно керованої техніки

Поисковики извлекли тело из обломков пропавшего над Ла-Маншем самолета, в котором летел футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Чье это тело - футболиста или пилота - пока не уточняется.​

Как сообщается, тело из воды в сложных погодных условиях доставали с помощью дистанционно управляемой техники.

Отметим, самолет вылетел из французского Нанта в столицу Уэльса Кардифф вечером 21 января - за несколько дней до пропажи самолета Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф Сити" за рекордные для клуба 15 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте крушения самолета, перевозившего футболиста английского клуба Cardiff City, аргентинца, Эмилиано Салу, обнаружено тело.

Ранее в ходе поисковых работ был обнаружен самолет, на борту которого мог находиться футболист Эмилиано Сала. Самолет лежит на дне пролива Ла-Манш, родственникам нападающего Эмилиано Сала уже сообщили о находке. Так, пропавший легкомоторный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором летел нападающий Эмилиано Сала, обнаружен на дне пролива Ла-Манш.