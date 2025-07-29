Spartan после ампутаций: где и когда увидеть под открытым небом фильм о несокрушимых ветеранах ГУР

О каком историческом забеге идет речь

Ветераны спецподразделений Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины с ампутациями конечностей преодолели самую тяжелую трассу забега Spartan во Французских Альпах - 50 километров и 60 препятствий на двоих.

Испытание состоялось в рамках проекта Limitless ("Без границ").

Герои этой истории - ветераны спецподразделений ГУР:

Тарас Проць (KRAKEN);

Сергей Шикун (Департамент активных действий ГУР МО).

Оба преодолели долгий путь, став первыми украинскими военными с ампутациями, которые прошли забег Spartan.

Где и когда смотреть допремьерный показ фильма

Допремьерный показ фильма "Spartan: Без границ" состоится:

в воскресенье, 3 августа 2025 года;

в 18:00;

в "Характер Парк" (с. Крюковщина Киевской области).

Показ документального фильма "Spartan: Без границ" состоится под открытым небом - на большом экране. Поэтому присоединиться к мероприятию и пообщаться с героями ленты сможет каждый желающий.

Кроме того, в рамках проекта команда Limitless проводит сбор средств на реабилитацию ветеранов ГУР. Приобщиться к нему можно по ссылке.

Предпоказ ленты состоится под открытым небом (иллюстрация: пресс-служба организаторов мероприятия)

Кто создал фильм и о чем он рассказывает

Документальную ленту создал шоумен Артем Дамницкий (участник комедийной команды "Ветераны космических войск"), который:

преодолел Spartan вместе с ветеранами;

зафиксировал этот путь.

"Ребятам понадобилось более 9 часов бесконечного подъема в горы. Участники со всего мира и организаторы были сильно удивлены, что эту дистанцию смогли преодолеть ветераны с ампутациями, но я ни на секунду не сомневался - с того момента, как только услышал об этой бешеной идее", - поделился он.

Организатор Spartan Race Ukraine Алексей Вовк (который также был рядом с ветеранами в течение испытания) отметил, что "ребята преодолели одну из самых тяжелых и одновременно самых интересных трасс "Спартана".

"В Морзине собрались лучшие спортсмены нашего сообщества. И каждый из них в очередной раз убедился в силе украинцев. Через спорт мы рассказывали о войне в Украине. И в фильме мы покажем вам, как это было", - добавил он.