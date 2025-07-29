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Spartan после ампутаций: где и когда увидеть под открытым небом фильм о несокрушимых ветеранах ГУР

Вторник 29 июля 2025 19:04
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Spartan после ампутаций: где и когда увидеть под открытым небом фильм о несокрушимых ветеранах ГУР Ветераны спецподразделений ГУР преодолели самую тяжелую трассу забега Spartan (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Ирина Костенко

В воскресенье, 3 августа, состоится допремьерный показ документального фильма "Spartan: Без границ". Он расскажет историю ветеранов ГУР с ампутациями, которые преодолели самый тяжелый забег в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организаторов проекта.

О каком историческом забеге идет речь

Ветераны спецподразделений Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины с ампутациями конечностей преодолели самую тяжелую трассу забега Spartan во Французских Альпах - 50 километров и 60 препятствий на двоих.

Испытание состоялось в рамках проекта Limitless ("Без границ").

Герои этой истории - ветераны спецподразделений ГУР:

  • Тарас Проць (KRAKEN);
  • Сергей Шикун (Департамент активных действий ГУР МО).

Оба преодолели долгий путь, став первыми украинскими военными с ампутациями, которые прошли забег Spartan.

Где и когда смотреть допремьерный показ фильма

Допремьерный показ фильма "Spartan: Без границ" состоится:

  • в воскресенье, 3 августа 2025 года;
  • о 18:00;
  • в "Характер Парк" (с. Крюковщина Киевской области).

Показ документального фильма "Spartan: Без границ" состоится под открытым небом - на большом экране. Поэтому присоединиться к мероприятию и пообщаться с героями ленты сможет каждый желающий.

Кроме того, в рамках проекта команда Limitless проводит сбор средств на реабилитацию ветеранов ГУР. Приобщиться к нему можно по ссылке.

Spartan после ампутаций: где и когда увидеть под открытым небом фильм о несокрушимых ветеранах ГУРПредпоказ ленты состоится под открытым небом (иллюстрация: пресс-служба организаторов мероприятия)

Кто создал фильм и о чем он рассказывает

Документальную ленту создал шоумен Артем Дамницкий (участник комедийной команды "Ветераны космических войск"), который:

  • преодолел Spartan вместе с ветеранами;
  • зафиксировал этот путь.

"Ребятам понадобилось более 9 часов бесконечного подъема в горы. Участники со всего мира и организаторы были сильно удивлены, что эту дистанцию смогли преодолеть ветераны с ампутациями, но я ни на секунду не сомневался с того момента, как только услышал об этой бешеной идее", - поделился он.

Организатор Spartan Race Ukraine Алексей Вовк (который также был рядом с ветеранами в течение испытания) отметил, что "ребята преодолели одну из самых тяжелых и одновременно самых интересных трасс "Спартана".

"В Морзине собрались лучшие спортсмены нашего сообщества. И каждый из них в очередной раз убедился в силе украинцев. Через спорт мы рассказывали о войне в Украине. И в фильме мы покажем вам, как это было", - добавил он.

Напомним, что проект Limitless - то есть без границ - имеет целью привлечь внимание к последствиям войны и поддержать тех, кто отдал свое здоровье за Независимость.

Limitless помогает ветеранам восстановить не только физическое, но и психологическое здоровье.

Ранее - в мае этого года - ветераны ГУР МОУ с ампутациями Александр Дашко и Иван Тарн в рамках проекта Limitless поднялись в базовый лагерь Эвереста (на высоту 5280 метров).

Кроме того, мы рассказывали, что Министерство внутренних дел (МВД) Украины создает протезно-реабилитационный центр для военных на базе одного из медицинских учреждений.

Читайте также, куда ветеранам обращаться за психологической помощью.

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