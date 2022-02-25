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У спальному районі Києва почалася стрілянина

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 лютого у спальному районі столиці чути звуки стрілянини. Мова йде про Мінський масив.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, наразі мешканці житлового масиву сховалися в укриттях.

Згодом у Міноборони проінформували, що до спального району увійшли російські диверсанти.

"На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки Виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям - бути обережними! Не покидати оселі!" - закликають у відомстві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що до Києва зайшли диверсійні групи російської армії. Він закликав жителів столиці дотримуватися комендантської години.

Докладніше про те, що зараз відбувається в Україні зараз, про ситуацію на Донбасі та на українських кордонах, реакцію миру на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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