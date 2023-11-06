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Вспышки нет: в Запорожской области рассказали о случаях заболевания гепатитом А

Фото: в Запорожской области расскзали о ситуации с заболеваемостью гепатитом А (freepik com)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожской области было зафиксировано менее десяти случает заболевания гепатитом А с начала текущего года. Ситуация с распространением вируса в регионе расценивается как спокойная.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Запорожской области Тарас Тищенко на брифинге в Медиацентре в областной военной администрации (ОВА), передает РБК-Украина со ссылкой на 061.ua.

Как уточнил генеральный директор "Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", за 10 месяцев в области было зарегистрировано 7 случаев гепатита А.

По словам главного санврача региона, все эти случаи не объеденины между собой. Так, подчеркивает Тищенко, о вспышке заболеваемости гепатитом А в области речь идти не может.

Также он обратил внимание, что количество пациентов с этой инфекцией в запорожских больницах в 2021 году составило почти 30 человек. А в 2017-м заболело более 80 граждан, когда была вспышка заболевания в области.

Ситуация с гепатитом A в Украине

Напомним, что гепатит A был обнаружен уже в пяти областях.

Так, на прошлых выходных новые случаи были зафиксированы в Днепропетровской и Закарпатской областях, а до этого такие заболевания были в Винницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Сегодня, 6 ноября, стало известно, что в Винницкой области количество больных гепатитом А возросло уже до 280 человек. В этом регионе на прошлой неделе был введен режим чрезвычайной ситуации природного характера из-за вспышки заболевания.

Подробнее о ситуации, и есть ли угроза для Киева - читайте в материале РБК-Украина.

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Гепатит А