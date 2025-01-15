В Нидерландах произошла вспышка гепатита из-за черники: подробности

По данным Института общественного здоровья и окружающей среды (RIVM), инфекция поразила двенадцать человек, из которых два случая были настолько серьезными, что потребовалась госпитализация. Все зараженные находятся в возрасте от 25 до 77 лет.

Первая вспышка заболевания была зафиксирована в конце ноября. С тех пор количество больных продолжало расти.

В ответ на ситуацию было инициировано расследование совместно с GGD и Нидерландским управлением по безопасности пищевых и потребительских товаров (NVWA). Через анкеты и лабораторные исследования была подтверждена связь заболевания с замороженной черникой.

Продукция, поставляемая из Польши, была снята с полок магазинов. Супермаркет Альберт Гейн отозвал килограммовые пакеты с черникой, срок годности которых истекает до 14 апреля 2026 года. Компания призвала покупателей вернуть продукцию и получить возмещение.

Причины заражения

Исследования указывают на возможность загрязнения черники в процессе упаковки, что могло произойти из-за несоответствующей гигиенической практики, вероятно, во время контакта с фекалиями.

"Вирус мог распространиться через загрязненную поливную воду, но более вероятно, что сборщик ягод не помыл должным образом руки после посещения туалета", - сказал представитель RIVM.

Гепатит А, как правило, протекает легко, однако в некоторых случаях может привести к воспалению печени. Наибольший риск заражения у людей с ослабленной иммунной системой. Вспышки такого масштаба случаются в среднем раз в год, по словам специалистов RIVM.