Вспышка гепатита А в Киеве: более 30 человек заболели, большинство среди них - дети

В Киеве зафиксировали вспышку гепатита А, который уже коснулся 33 человек, среди которых большинство - дети. Больные находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы.

Об этом рассказал Центр общественного здоровья в комментарии для РБК-Украина .

"По состоянию на сегодня зафиксировано инфекционную болезнь у 33 человек, из них 19 детей. Госпитализированы 25 человек, из них 15 детей", - заявили в Центре.

Специалисты отмечают, что на момент начала вспышки гепатита А в одном из районов Киева было сообщено о 15 инфицированных.

Благодаря оперативным действиям специалистов Киевского городского центра контроля и профилактики болезней (ЦКПХ), во время эпидемиологического расследования установили круг контактных лиц, которых оказалось более 200. При их обследовании было выявлено инфицированными еще 18 человек.

Лабораторные исследования образцов

Специалисты ЦКПХ отобрали пробы воды для бактериального, химического и вирусологического исследования на вирус гепатита А в 3 учебных заведениях, бутилированной воды в укрытиях и в 2 бюветных комплексах района - все исследованные образцы в пределах нормы. Ученики учебных заведений, у которых зафиксировано болезнь, временно переведены на дистанционную форму обучения.

"Эпидемиологическое расследование продолжается, устанавливаются факторы, способствовавшие распространению инфекции и возможный источник инфекции. Для этого привлекаются все ответственные ведомства по направлениям деятельности", - добавили в Центре общественного здоровья.

Что известно о гепатите А

Гепатит А - заболевание печени вирусного происхождения, которое может иметь как легкое, так и тяжелое течение.

Вирус гепатита А передается в результате употребления загрязненных продуктов или воды. Риск инфицирования вирусом связан с качеством воды, а также с соблюдением правил личной гигиены.

Вирус погибает через 5 минут кипячения. При комнатной температуре в сухой среде он сохраняется в течение недели, в воде - от 3 до 10 месяцев, в испражнениях - до 30 суток.

Почти все инфицированные полностью выздоравливают после инфицирования, однако существует риск смерти вследствие молниеносной формы течения болезни.

После перенесенного заболевания гепатитом А формируется пожизненный иммунитет.

Пути инфицирования гепатитом А и симптомы

Самый эффективный способ защиты от гепатита А - профилактика. Чтобы ее соблюдать, необходимо знать пути передачи вируса.

Пути инфицирования:

употребление загрязненной воды или пищи, которые могут содержать фекалии инфицированных людей;

несоблюдение личной гигиены;

в семьях, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи;

некоторые виды сексуальных отношений.

Симптомы

Инкубационный период вируса гепатита А обычно длится 14-28 дней. Симптомы могут быть как легкими, так и тяжелыми.

Наиболее распространенные симптомы гепатита А:

выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;

повышение температуры тела;

потеря аппетита;

диарея;

рвота;

неприятные ощущения в животе;

тяжесть в правом подреберье;

потемнение мочи (до коричневого цвета);

желтуха (пожелтение склер и кожи) - бывает у 70% взрослых людей.

Однако не у всех инфицированных проявляются все эти симптомы. Поэтому при контакте с больным гепатитом А человеком, обязательно необходимо сообщить о своем состоянии семейному врачу и пройти обследование.