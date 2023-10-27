RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вспышка гепатита А: в Винницкой области возросло количество госпитализированных

Фото: в Винницкой области выросло количество больных гепатитом А (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В больницах Винницкой области фиксируется рост госпитализаций пациентов с гепатитом А. Речь идет о 135 случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя отдела эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксану Кошалко в эфире национального телемарафона.

"По последним официальным данным, которые мы получили от Центра контроля и профилактики болезней Винницкой области, у нас госпитализированы 135 пациентов", - рассказала она.

Среди этих случав госпитализаций пациентов лабораторно были подтверждены 122 случая гепатита А.

Отметим, что ранее сообщалось о 80 госпитализированных с подтвержденным диагнозом гепатит А в одном из районов Винницы. Такие данные медики озвучивали 24 октября.

Что такое гепатит А

Заражение происходит при употреблении загрязненных пищевых продуктов, воды, через немытые руки, предметы домашнего обихода (посуда, белье, полотенце, игрушки и прочее), которыми пользовался больной.

Инфекция попадает в организм через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Как ни банально, но главным методом профилактики от гепатита А является тщательное мытье рук. Возбудитель поражает печень.

Отметим, в 2019 году вспышка гепатита А была зафиксирована в Кировоградской области.

Ранее в Минздраве Украины подробно объяснили, чем опасен вирус гепатита А и каковы его симптомы.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая областьГепатит А