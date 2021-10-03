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Спад випадків: в Україні 7967 нових заражень коронавірусом

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу підтвердили 7967 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 3 300 осіб; летальних випадків - 126; одужали - 1 483 осіб.

Протестували методом ПЛР - 28 290 осіб, методом ІФА - 4 574 особи, експрес-тестами - 20 950 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 455 189 осіб;
  • одужали - 2 263 407 осіб;
  • летальних випадків - 56 775.
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Коронавірус