Спад випадків: в Україні 7967 нових заражень коронавірусом

В Україні за минулу добу підтвердили 7967 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Харківській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні за добу госпіталізували 3 300 осіб; летальних випадків - 126; одужали - 1 483 осіб.
Протестували методом ПЛР - 28 290 осіб, методом ІФА - 4 574 особи, експрес-тестами - 20 950 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.
За весь час пандемії в Україні: