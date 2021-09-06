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Спад випадків: в Україні 773 нові зараження коронавірусом

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 773 нові зараження коронавірусом. Найбільше випадків в Києві, Чернівецькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 635 осіб; летальних випадків - 18; одужали - 457 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 11 283 особи, методом ІФА - 1 879 осіб, експрес-тестами - 9853 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 298 307 осіб;
  • одужали - 2 213 177 осіб;
  • летальних випадків - 54 001.

Нагадаємо, епідпоказники чотирьох областей України не відповідають "зеленому" рівню.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус