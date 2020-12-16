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Творець білоруського опозиційного Telegram-каналу оголосив голодування в СІЗО

Автор: Инна Собора

Творець Telegram-каналу "Білорусь головного мозку" Ігор Лосик оголосив безстрокове голодування. Він це зробив на знак протесту проти висунення проти нього нового обвинувачення.

Про це повідомляють адміністратори каналу.

За попереднім звинуваченням Лосика повинні були випустити з ув'язнення до 25 грудня. Тепер його звинувачують у приготуванні до участі в масових заворушеннях. Покарання за цією статтею становить від трьох до восьми років позбавлення волі.

Крім того, до голодування приєдналася його дружина Дарина Лосик.

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"Ігорю набридло терпіти все це свинство і бути розмінною монетою в політичних торгах. З нього вистачило півроку тортур і знущань у нелюдських умовах в СІЗО на Володарського і у в'язниці в Жодіно", - повідомила вона.

У "Білорусі головного мозку" метою голодування назвали зняття всіх звинувачень, або зміна запобіжного заходу.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вимагає звільнення 145 політв'язнів.

РБК-Україна писало, що держсекретар США Майк Помпео звернувся до білоруської влади і закликав негайно звільнити понад 100 політичних в'язнів.

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