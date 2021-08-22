Створено робота для розбирання і утилізації батарей електромобілів

Американські вчені навчили робота розбирати і утилізувати всі компоненти акумуляторних батарей електромобілів. Робот може впоратися з усіма типами батарей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oak Ridge National Laboratory.
Спеціальну роботизовану установку розробили фахівці лабораторії Ок-Рідж Міністерства енергетики США. Робот розбирає тягові батареї електромобілів, що відпрацювали свій термін, і робить це у десять разів швидше, ніж зараз можуть робити робітники фабрик вручну.
Маніпулятор з підключеним до нього блоком управління навчений кількох операцій. Найпростіша - демонтаж окремих цілих блоків для вторинного їх використання. Більш глибокий рівень розбирання дозволяє розділяти поелементно самі блоки і навіть виділяти окремо все рідкоземельні метали - кобальт, літій і ін.
Цікаво, що робот створений не з нуля. До цього він допомагав утилізувати комп'ютерні жорсткі диски і витягував з них неодимові магніти, а з новим програмним забезпеченням освоїв і розбирання батарей.
Розробники нової технології впевнені, що найближчими роками зможуть зробити свій винахід серійним, адже поки що не запропоновано інших масових і простих рішень для переробки і вторинного використання батарей після закінчення терміну їх роботи.
Так, компанія Tesla недавно демонструвала свою розробку, але вона може розбирати лише батареї одного стандарту - в той час як робот лабораторії Ок-Рідж справляється з усіма видами батарей.
Нагадаємо, китайський IT-гігант Baidu (аналог Google) представив повністю автономний електромобіль. У концепту Apollo немає керма і педалей - управління здійснюється автопілотом вищого, п'ятого рівня автономності.
Також повідомлялося, що китайська компанія GAC представила найшвидшу зарядку для електромобілів. Зарядка батареї від 0 до 80% займає всього вісім хвилин.