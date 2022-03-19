Створено єдиний штаб для координації гуманітарної допомоги в Україні, - Зеленський

В Україні створено єдиний координаційний штаб, який регулює всі питання, пов'язані з доставкою гуманітарної допомоги в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Володимира Зеленського.
За словами президента України, під головуванням керівника офісу президента України Андрія Єрмака сьогодні пройшла нарада з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну, перш за все, для допомоги внутрішнім переселенцям.
Володимир Зеленський також зазначив, що доручив чиновникам спільно з Червоним Хрестом забезпечити допомогу українцям, які опинилися за кордоном після 24 лютого і потребують уваги нашої держави та міжнародних організацій.
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